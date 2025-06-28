Мільярдер Джефф Безос і телеведуча Лорен Санчес одружились у Венеції — попри протести місцевих

Засновник корпорації Amazon мільярдер Джефф Безос та його наречена, телеведуча Лорен Санчес одружилися. Закрита церемонія пройшла 27 червня у Венеції, на острові Сан-Джорджо-Маджоре.
Протягом кількох тижнів проти весілля пари протестували місцеві. Венеціанці вважають, що в них «відібрали» місто, яке й без того потерпає від надмірної уваги. Адже туристів настільки багато, що це призводить до зростання цін на житло, витісняє місцевих жителів із центру і шкодить екосистемі Венеціанської лагуни.
На весілля приїхали майже 200 зіркових гостей — від родини Кардашʼян до Білла Гейтса та Іванки Трамп. Уже 28 червня святкування завершиться гучною вечіркою, де, як очікують, виступлять Леді Гага та Елтон Джон. Точну вартість весілля не розголошують, за оцінкою BBC, вона становить приблизно $20—50 мільйонів.
Це другий шлюб як для Санчес, так і для Безоса. Від попередніх стосунків у Безоса залишилися четверо дітей, у Санчес — троє. Речник мерії Венеції каже, що місто не отримувало офіційного запиту про одруження — тобто пара вже могла офіційно одружитися, а у Венеції лише святкує.
Лорен Санчес у мереживній сукні від Dolce & Gabbana, на створення якої пішло 900 годин, сказала фотографам, що почувається принцесою. Вбрання з коміром-стійкою і мереживами прикрашають 180 шовкових ґудзиків.
- 61-річний Джефф Безос і 55-річна Лорен Санчес почали зустрічатися не пізніше січня 2019 року. Саме тоді вони підтвердили свої стосунки офіційно. Безос і Санчес заручилися 2023 року на яхті мільярдера «Кору».