Зеленський призначив суддю Конституційного суду за своєю квотою і тим самим розблокував роботу КС. Чому це важливо

Володимир Зеленський призначив суддею Конституційного суду екскоординатора проєктів ОБСЄ в Україні Олександра Водяннікова — президент підписав відповідний указ № 438 ввечері 27 червня.

Ще в лютому дорадча група експертів передала президенту список кандидатів на цю посаду, але до 27 червня рішення не було. Призначенням Зеленський фактично розблокував роботу Конституційного суду, адже від 27 січня в суді не було кворуму — мінімальної кількості суддів, яка потрібна для того, щоб суд міг ухвалювати рішення.

Для роботи КС кворум — це 12 із 18 суддів. До призначення Водяннікова 27 червня було лише 11. Через це не працювали Велика палата й один із сенатів суду. Суд не міг розглядати, наприклад, звернення народних депутатів, президента чи інші конституційні подання. Через це не працювали Велика палата й один із сенатів суду.

Після призначення президента в Конституційному суді досі залишаються 6 вакантних місць: 2 має заповнити президент, 2 — Верховна Рада, 2 — зʼїзд суддів. Раді ще в лютому також передали кандидатури, але депутати досі не ухвалили жодного рішення.

Під час виступу президента в Парламентській асамблеї Ради Європи його питали про Конституційний суд, і він сказав: «Так, є проблема з КС, але ми впораємось».

Що відомо про нового суддю КС Водяннікова

Конституційний суд України

Олександр Водянніков — юрист із понад 20-річним досвідом у сфері верховенства права, конституційної та судової реформи тощо. Бере участь як експерт у парламентських робочих групах під час підготовки законопроєктів. Так, він брав участь у розробці нових редакцій Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства України. Був залучений до розробки моделі Вищого антикорупційного суду України, зокрема до розробки Концепції проєкту Закону про Вищий антикорупційний суд (2017 рік).

У 2021 році Водянніков уже брав участь у конкурсному відборі на посаду судді Конституційного суду України за квотою президента. Тоді конкурсна комісія рекомендувала його до призначення, і він увійшов до фінального списку кандидатів, отримавши найвищий рейтинг серед кандидатів. Проте тоді його не призначили.

Олександр Водянніков працював у структурі ОБСЄ в Україні з 2004 до 2023 року. Спочатку був науковим радником у сфері верховенства права (2004–2008), а з 2008 до 2022 року обіймав посади програмного менеджера та юридичного радника в Проєкті координатора ОБСЄ в Україні. У 2022–2023 роках працював у Програмі підтримки України ОБСЄ як старший спеціаліст із проєктної діяльності у сфері верховенства права та прав людини.