Росія використовує викрадених українських дітей як розмінну монету в переговорах. Світові медіа про російсько-українську війну 27 червня

The New York Times розповідає, що Росія захопила ключове родовище літію на сході України. Це може стати перешкодою в реалізації угоди між США та Україною щодо корисних копалин. Саме родовище невелике — приблизно 40 гектарів, але його вважають одним з найцінніших в Україні через насиченість породи. У ній висока концентрація літію, критично важливого для економіки та національної безпеки США. Втрата цього ресурсу підкреслює головну проблему: що більше територій втрачає Україна, то менше ресурсів вона зможе запропонувати американським партнерам. Видання пише, що Сполучені Штати особливо зацікавлені у використанні українських корисних копалин, щоб зменшити залежність від Китаю, який наразі домінує у світових ланцюгах поставок.

The Guardian пише про масове викрадення росіянами українських дітей. Команда експертів Єльського університету підрахувала, що майже 35 тисяч дітей вважаються зниклими безвісти. Їх утримують на тимчасово окупованих територіях або в Росії — здебільшого у військових таборах і дитячих будинках. Батьки змушені ризикувати життям, щоб знайти своїх дітей.

За масштабами це найбільше викрадення дітей в Європі з часів Другої світової війни, яке можна порівняти з «германізацією» польських дітей нацистами у Другій світовій війні, каже Натаніель Реймонд, виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету. За свідченнями нещодавно врятованих дітей, їх примушували відвідувати військову підготовку в таборах і карали за розмови українською.

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