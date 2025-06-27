Кабмін призначив нового голову Українського інституту нацпамʼяті

Кабінет міністрів 27 червня призначив очільником Українського інституту нацпамʼяті Олександра Алфьорова.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Олександр Алфьоров — український історик, теле- і радіоведучий, громадський та військовий діяч. З 2010 року він працював науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей, розповіли у відомстві.

З початком повномасштабного вторгнення Росії Алфьоров став офіцером ССО «Азов-Київ», з вересня 2022 року був офіцером 3 окремої штурмової бригади, а також начальником групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу.

У травні 2025 року Алфьоров звільнився з армії як багатодітний батько і став майором запасу. Очолював експертну групу з дерусифікації в Києві.