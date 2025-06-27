Відео з українською акторкою Хижняк на сторінці Білого дому — справжнє, а не згенероване. Як так вийшло

Білий дім 26 червня виклав на своїй сторінці в Instagram відео з жінкою, схожою на українську акторку Антоніну Хижняк. Фахівці припустили, що це ШІ. Пізніше сама акторка сказала, що відео, зняте за її участі, взяли зі стоку.

Про це Хижняк розповіла в ефірі телеканалу «1+1».

За її словами, спочатку вона теж вирішила, що це згенерований контент. Однак згодом акторка впізнала декорації та предмети на відео і згадала, що знімалася для відеостоку.

«Потім будь-хто у світі може купити ці матеріали. Так вийшло і з Білим домом. Просто мені досі дивно, яка ймовірність була, що серед мільярдів відео вони обрали саме цей шматочок», — каже Антоніна Хижняк.

Знадобився певний час, щоб розібратися, чи використали ролик законним шляхом, придбавши його. Для цього акторка навіть звʼязалася з режисером, який керував зйомкою.

«Навряд чи вони знали, що я українка. Мені здається, для нас це прикольний інцидент, а можливо, і знак прихованої підтримки», — припустила Антоніна Хижняк.

Вона висловила вдячність людям, які «оперативно вступилися» за акторку. «Якби це виявилося справді штучним інтелектом, використаним без моєї згоди, це було б дуже погано і дуже дивно», — додала Хижняк.