Reuters: Білий дім хоче припинити фінансування розслідування воєнних злочинів. Серед них — ті, що в Україні

Білий дім рекомендував припинити американське фінансування для майже двох десятків програм, які займаються розслідуванням воєнних злочинів, зокрема в Україні. Це рішення не остаточне — Державний департамент може подати апеляцію.

Про це пише Reueters з посиланням на трьох обізнаних джерел у США. Агенство зазначає, що це також підтверджують внутрішні урядові документи.

Як повідомили три джерела, деякі з програм, які планують закрити, займаються збором доказів воєнних злочинів в Україні. Серед них — Global Rights Compliance, яка фіксує злочини проти людяності, випадки зґвалтувань і катувань, а також Legal Action Worldwide, що надає підтримку українським зусиллям із подання справ проти підозрюваних у воєнних злочинах з боку Росії.

Серед програм, яким загрожує припинення американського фінансування, є грант Держдепу на суму $18 мільйонів для Офісу Генерального прокурора України, що реалізується Ініціативою міжнародного кримінального правосуддя Джорджтаунського університету. Представник університету відмовився від коментарів.

У списку ініціатив, яким загрожує припинення американського фінансування також є програми в Іраку, Непалі, Шрі-Ланці, Колумбії, Білорусі, Судані, Південному Судані, Афганістані та Гамбії. Серед інших програм, які планують припинити, є ті, що документують злочини армії М’янми проти рохінджа, а також переслідування християн та інших меншин у Сирії за часів Башара Асада, за словами двох джерел. Деякі з цих програм існують уже десятиліттями, за адміністрацій як демократів, так і республіканців.

Рекомендацію припинити фінансування 25 червня дала Адміністративно-бюджетна служба Білого дому (OMB). Агенство пише, що це є ще одним свідченням того, що нинішня адміністрація дедалі менше пріоритету надає захисту прав людини та верховенству права — ці цілі були традиційно важливими для попередніх адміністрацій США.

Reueters також зазначає: це може створити протистояння між OMB і Держсекретарем США Марко Рубіо та його командою, які мають надати свої пропозиції про те, які програми варто зберегти.

Три чиновники США вважають малоймовірним, що Рубіо буде активно виступати за збереження більшості програм. Проте, за словами одного зі співрозмовників, він може відстояти деякі ключові програми, зокрема ті, які стосуються потенційного переслідування воєнних злочинів у справі України.

«Навіть якщо держсекретар Рубіо намагатиметься врятувати ці програми, багато з яких він підтримував ще як сенатор, не залишиться людей, які могли б ними керувати», — наголосив один із співрозмовників агенства.

У листі Держдепартаменту, який бачила редакція Reueters, йдеться, що всі його підрозділи, які хочуть зберегти певні програми, мають подати обґрунтування до кінця робочого дня 11 липня. Проте критерії подання апеляцій чітко обмежені. У внутрішньому листі Держдепу зазначено: спроби зберегти будь-які програми мають бути дуже обґрунтованими й безпосередньо відповідати пріоритетам Вашингтона.

«Підрозділи мають чітко та стисло пояснити, як саме програма відповідає пріоритетам адміністрації», — йдеться в листі, який бачив Reuters.