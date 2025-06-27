Опитування: Понад 40% українців вважають, що країна рухається до авторитаризму

В Україні 41% громадян вважають, що країна рухається до авторитаризму, а 50% — що до демократії та більшої демократичності.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Ще 9% опитаних не визначились з вибором.

Серед тих, хто не довіряє президенту, абсолютна більшість (82% у випадку тих, хто зовсім не довіряє, і 84% у випадку тих, хто скоріше не довіряє) вважають, що країна рухається до авторитаризму.

Водночас серед тих, хто повністю довіряє президенту, 76% говорять про рух до більшої демократичності і лише 7% бачать розвиток авторитаризму. Серед тих, хто скоріше довіряє президенту, уже 50% бачать рух до демократії, а частка тих, хто бачить рух до авторитаризму сягає 41%.

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Респондентам, які вважають, що країна рухається до авторитаризму, ставили додаткове відкрите запитання, чому саме вони так вважають. Відносно найчастіше вони говорили про обмеження свободи слова і тиск на медіа (18% серед тих, хто вважає, що країна рухається до авторитаризму), концентрацію влади (14%), загалом незадоволеність подіями і рішеннями в країні (13%), корупцію (12%), діяльність ТЦК / мобілізацію (12%), обмеження прав і свобод (без конкретизації) (12%).

Про відсутність виборів говорили лише 4% таких респондентів. А про переслідування опозиції — лише 4% (ще був 1%, які конкретно говорили про санкції і переслідування Петра Порошенка).

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Крім того, результати опитування свідчать, що ті, хто вважає, що країна рухається до авторитаризму, більшою мірою готові до територіальних втрат, причому навіть у більш жорстких варіантах.

Так, серед тих, хто бачить рух до авторитаризму, 32% готові до офіційного визнання окремих окупованих територій частиною Росії. І також 32% готові навіть до того, щоб передати під контроль Росії території, які зараз нею не контролюються (як міста Херсон, Запоріжжя тощо). Для порівняння — серед тих, хто бачить рух до демократії, аналогічні показники, відповідно, 15% і 9%.

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Опитування проводили упродовж 28 травня — 3 червня методом телефонних інтерв’ю у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Загалом було опитано 1 092 респонденти у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на підконтрольній території України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 3,9% для показників, близьких до 50%, 3,4% — для показників, близьких до 25%, 2,4% — для показників, близьких до 10%, 1,7% — для показників, близьких до 5%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.