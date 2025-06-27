Новини

Microsoft оновить дизайн «екрана смерті» Windows — тепер він буде чорним

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Компанія Microsoft змінить дизайн так званого синього екрану смерті й зробить його чорним. Це перша зміна кольору екрана за майже 40 років.

Про це пише The Verge.

З «екрана смерті» також приберуть великий сумний смайлик і QR-код, який веде на сайт технічної підтримки Microsoft. А на новому екрані залишать код помилки і дані про те, який системний драйвер спричинив проблему.

Старий синій «екран смерті» Windows.

Старий синій «екран смерті» Windows.

Getty Images

А ось таким буде новий «екран смерті».

А ось таким буде новий «екран смерті».

Microsoft

«Це спроба додати ясності, надати повнішу інформацію і дозволити нам і клієнтам докопатися до суті проблеми, щоб швидше її розвʼязати», — пояснив віцепрезидент Microsoft з безпеки підприємств і операційних систем Девід Вестон.

Microsoft випустить новий дизайн BSoD в оновленні Windows 11 «згодом цього літа», зазначає The Verge.

  • Microsoft використовує повідомлення про помилки на синьому екрані з моменту випуску першої версії Windows у 1985 році. Як такий BSoD зʼявився лише в 1993-му. Майже 20 років його вигляд практично не змінювався. У 2012-му, з виходом Windows 8, розробники додали на екран сумний смайлик, а ще через чотири роки — QR-код, що веде на сайт техпідтримки.
  • Про те, що компанія змінить дизайн «екрана смерті», повідомлялося ще наприкінці березня. Тоді думали, що BSoD може стати зеленим.