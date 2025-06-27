Microsoft оновить дизайн «екрана смерті» Windows — тепер він буде чорним

Компанія Microsoft змінить дизайн так званого синього екрану смерті й зробить його чорним. Це перша зміна кольору екрана за майже 40 років.

Про це пише The Verge.

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З «екрана смерті» також приберуть великий сумний смайлик і QR-код, який веде на сайт технічної підтримки Microsoft. А на новому екрані залишать код помилки і дані про те, який системний драйвер спричинив проблему.

Старий синій «екран смерті» Windows. Getty Images

А ось таким буде новий «екран смерті». Microsoft

«Це спроба додати ясності, надати повнішу інформацію і дозволити нам і клієнтам докопатися до суті проблеми, щоб швидше її розвʼязати», — пояснив віцепрезидент Microsoft з безпеки підприємств і операційних систем Девід Вестон.

Microsoft випустить новий дизайн BSoD в оновленні Windows 11 «згодом цього літа», зазначає The Verge.