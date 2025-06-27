В Японії стратили «убивцю з Twitter». Він заманював людей, які мали думки про самогубство

В Японії стратили чоловіка, який у 2017 році убив девʼятьох людей. Він знайомився з ними через Twitter (тепер X), а потім пропонував допомогти померти. Це стало першим випадком смертної кари з 2022 року.

Про це пише BBC.

Шіраїші, якому тоді було 30 років, заманював своїх жертв – більшість із яких були молодими жінками віком від 15 до 26 років – до своєї квартири. Потім він душив та розчленовував їх.

Про вбивства стало відомо в жовтні 2017 року, коли поліція відвідала будинок Шіраїші під час пошуків 23-річної жертви. Після зникнення брат дівчини отримав доступ до її облікового запису у Twitter та повідомив поліцію про підозрілий нікнейм. У тому будинку слідчі виявили вісім жіночих та одну чоловічу голови разом із великою кількістю кісток рук і ніг, захованих у холодильниках та ящиках з інструментами.

Пізніше Шіраїші зізнався у вбивстві девʼяти людей. Він розповів, що через Twitter знайомився з людьми, які перебували у суїцидальному стані. Потім він казав, що може допомогти їм померти, а в деяких випадках стверджував, що вбʼє себе разом з ними. У його профілі були слова: «Я хочу допомогти людям, які справді страждають. Будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення будь-коли».

Хоча прокурори вимагали смертної кари для Шіраїші, його адвокати виступали за менш суворе звинувачення у «вбивстві за згодою», стверджуючи, що його жертви дали свою згоду на те, щоб їх убили. Вони також закликали до оцінки його психічного стану. Пізніше Шіраїші заперечив версію подій, запропоновану власною командою захисту, і заявив, що вбив жертв без їхньої згоди.

Сотні людей прийшли на слухання щодо оголошення вироку в грудні 2020 року, коли його засудили до смертної кари. Вбивства також спонукали Twitter до зміни правил, згідно з якими користувачі не повинні «пропагувати або заохочувати самогубство чи самоушкодження».