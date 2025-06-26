Головна редакторка Vogue Анна Вінтур залишає посаду — вона обіймала її понад 36 років

Британська журналістка і письменниця Анна Вінтур залишає посаду головної редакторки американського модного журналу Vogue.
Про це повідомляє Forbes.
Вінтур оголосила про своє рішення під час наради з працівниками в середу 25 червня, передають медіа. Інформацію про її звільнення підтвердив холдинг Condé Nast, який володіє Vogue.
Генеральний директор Condé Nast Роджер Лінч розповів, що з 2020 року письменниця фактично виконувала три роботи в компанії. За його словами, її рішення відійти від Vogue — логічне і спрямоване на те, щоб вона могла «приділяти час усім, хто її потребує».
Анна Вінтур продовжить працювати глобальною редакторкою Vogue та головною директоркою з контенту Condé Nast у світі. У межах своїх повноважень вона й надалі куруватиме всі бренди компанії, окрім The New Yorker: Wired, Vanity Fair, GQ, Glamour, Bon Appétit, Allure тощо.
Тим часом холдинг шукатиме нового керівника редакції американського модного журналу, однак поки що невідомо, в які терміни.
Вінтур, якій зараз 75 років, очолила Vogue у 1988 році, змінивши на посаді Грейс Мірабеллу. З того часу на обкладинках журналу почали зʼявлятися фотографії з природним освітленням, зроблені поза студіями. Саме Вінтур завдячують за відновлення популярності Vogue в той час, коли він міг втратити читачів через запуск Elle у 1985 році. Також Вінтур була співголовою балу Met Gala.
Її кар’єра в модній журналістиці стартувала в 1970 році у Великій Британії у журналі Harperʼs & Queen, створеному після злиття Harper’s Bazaar U.K. з Queen magazine. У 1975 році Вінтур переїхала до США, де стала редакторкою моди американського Harper’s Bazaar. Згодом працювала в журналі New York на початку 1980-х, а потім — креативною директоркою Vogue.