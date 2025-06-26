Сабріна Карпентер презентувала нову обкладинку альбому — попередня викликала хейт через мізогінію

Американська співачка Сабріна Карпентер представила альтернативну обкладинку свого нового альбому, заявивши, що вона «схвалена Богом». Попередня версія викликала хвилю критики.

Про це повідомляє BBC.

На початку червня виконавиця показала фанатам обкладинку альбому Manʼs Best Friend — на ній вона стоїть на колінах, вдягнута у чорну мінісукню, а чоловік у костюмі тягне її за волосся. Світлина спровокувала гарячу дискусію: дехто вважав, що зображення відповідає male gaze та мізогінним стереотипам.

Перша версія обкладинки альбому Карпентер. Island Records

Серед критиків — благодійна організація Glasgow Women’s Aid, яка допомагає постраждалим від домашнього насильства. Там заявили, що зображення є «регресивним» і «пропагує насильство та контроль».

Були й ті, хто захистив Сабріну Карпентер, стверджуючи, що зображення — своєрідна сатира.

«Це глибше послання — показ того, як її сприймає публіка, наче вона існує лише для male gaze», — висловився користувач у соцмережі X.

Утім, Гізер Біннінг з організації Womenʼs Rights Network в коментарі BBC підкреслила, що «насильство проти жінок ніколи не можна використовувати як сатиру». Оскільки основна аудиторія Карпентер — молодь, Біннінг заявила, що таке фото «навчає дівчат, що підкорення чоловічим бажанням — це весело, буденно і сексуально».

Після цього попзірка оприлюднила дві чорно-білі альтернативні версії: на них вона просто тримає чоловіка за плече. Карпентер підписала фото так: «Ось нова альтернативна обкладинка, схвалена Богом».

Альтернативна версія, оприлюднена зіркою 25 червня. Island Records

Manʼs Best Friend — сьомий студійний альбом співачки, його реліз запланований на 29 серпня. Шанувальники зможуть обрати альбом з будь-якою версією обкладинки на свій смак.

Професорка з Лондонського університету Голдсмітс Кетрін Ротенберг зауважила, що незалежно від того, як інтерпретувати першу скандальну світлину, Карпентер «підігріває суперечки, щоб просувати свій бренд».

«Дебати навколо репрезентації, які вже з’явилися, ймовірно, принесуть більше продажів, популярності й уваги», — сказала науковиця.