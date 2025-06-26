Номінант на «Оскар» Дені Вільньов режисуватиме наступний фільм про Джеймса Бонда

Номінант на премію «Оскар» Дені Вільньов стане режисером наступного фільму про Джеймса Бонда.

Про це повідомила голлівудська кіностудія MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) Studios.

«Я палкий шанувальник Бонда. Для мене він священна територія. Я маю намір шанувати традицію та відкрити шлях для багатьох нових місій. Це величезна відповідальність», — сказав Вільньов.

Студія MGM Studios, яка належить американській компанії Amazon, уперше зніматиме фільм про Джеймса Бонда. Вона взяла контроль над франшизою фільмів на початку 2025 року. Поки що франшиза не оголошувала, хто зіграє головну роль. Актор Деніел Крейг пішов зі своєї ролі після фільму «Не час помирати» 2021 року.