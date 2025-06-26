Росія заманює африканців на війну обіцянками $5 700 за роботу посудомийником у Луганську. Світові медіа про війну 25 червня

Reuters розповідає про те, як Україна намагається розширити свій вплив в Африці. Після початку великої війни Київ відкрив в Африці вже вісім нових посольств, останнє з яких — у столиці Мавританії Нуакшоті. Там координують доставку української продовольчої допомоги до табору біженців Мбери, де живуть малійці, які тікають від проросійських сил у сусідньому Малі. Посол Максим Субх підкреслює, що Росія дестабілізує регіон, постачаючи зброю і найманців. Тому українське посольство пропонує військову співпрацю ― готувати офіцерів та обмінюватися технологіями, використовуючи досвід російсько-української війни.

Медіа також пише, що Київ надіслав на континент майже 300 тисяч тонн продовольчої допомоги через Всесвітню продовольчу програму в рамках ініціативи «Зерно з України», яку фінансують ЄС і США. Ця програма конкурує з російськими продовольчими поставками в Африку і вже допомогла 8 мільйонам людей у 12 країнах, серед яких Конго, Ефіопія, Сомалі, Нігерія, Кенія і Судан. Україна прагне стати головною альтернативою російському продовольству і сподівається, що африканські країни почнуть тиснути на Москву, аби та припинила війну. У квітні Володимир Зеленський став першим президентом України, який відвідав Південно-Африканську Республіку ― країну, яка щонайменше не опонує Росії. Він закликав визнати боротьбу України виправданою і запропонував у майбутньому співпрацювати у сферах енергетики, виробництва добрив і безпеки.

Водночас Jerusalem Post розповідає іншу дотичну до війни й Африки історію ― про те, як Росія обманом вербує фермерів континенту для участі у вторгненні в Україну. Заманюють їх обіцянками легальної роботи, наприклад, на фабриці шампунів у Москві. Натомість після приїзду людей змушують підписувати контракти на службу в російській армії, а після короткого навчання відправляють на передову. Один з тих, хто попався на цей гачок, ― студент Малік Діоп, якому пообіцяли посаду посудомийника із зарплатою $5 700 у Луганську, а тоді видали зброю і кинули на поле бою. Малік утік звідти та потрапив до українських військових.

Також Москва вербує жінок з Африки збирати іранські безпілотники Shahed. Наперед про військовий характер завдань і повʼязані з цим ризики їм не розповідають.

Це лише частина огляду. Резюме ще пʼяти матеріалів доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.