«Продавали фейкові застосунки «Резерв+» і «Дія». СБУ викрила схему ухилення від мобілізації

Служба безпеки України та Нацполіція викрили масштабну схему ухилення від мобілізації одразу в кількох регіонах. За версією слідства, фігуранти продавали чоловікам фейкові застосунки «Резерв+», «Дія», а також підроблені документи для «безпроблемної» перевірки ТЦК.

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці кажуть, що у справі 5 фігурантів, які у складі злочинної групи діяли в Черкаській, Київській та Житомирській областях. Вони продавали фальшиві посвідчення військовозобовʼязаних, довідки про проходження ВЛК та бронювання.

Двоє з причетних — студенти Житомирського вищого навчального закладу, які створили «клони» мобільних застосунків «Дія» і «Резерв+». Їх вони продавали через спеціально розроблені телеграм-боти.

Фігуранти вносили персональні дані до електронних кабінетів військовозобов’язаних, щоб вводити в оману представників ТЦК під час перевірки документів.

Решта троє фігурантів — мешканці Черкащини, які торгували псевдозастосунками та підробляли документи для військовозобовʼязаних. Вони обладнали підпільну типографію на території приватної СТО. «Послуга» коштувала до $6 500 з людини.

При обшуках за місцями проживання фігурантів на території Черкаської, Київської та Житомирської областей правоохоронці знайшли фіктивні висновки військово-лікарської комісії, підроблені печатки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інше обладнання.

Одному з організаторів схеми повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;

та інших військових формувань; підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинені за попередньою змовою.

Правоохоронці вирішують питання про притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Фігурантам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.