Мінівентилятори та LED-кульки: у світі купили дешевих гаджетів на понад $14 мільярдів. Чому це проблема

У світі зростає попит на швидку техніку — дешеві електронні пристрої, які швидко викидають або забувають у шухлядах. Фахівці попереджають, що це шкодить довкіллю.

Про це повідомляє BBC, посилаючись на дані неприбуткової організації Material Focus, яка працює над зменшенням електронних відходів.

До прикладу, під час спеки збільшується попит на мінівентилятори на батарейках. У 2024 році люди придбали понад сім мільйонів таких гаджетів. За оцінкою Material Focus, споживачі витратили майже £8 мільйонів на сидіння для унітазів з підсвіткою, портативні караоке-машини та повітряні кулі з LED-підсвічуванням.

Загалом, за результатами опитування, витрати людей на швидку техніку з 2023 року зросли в чотири рази — до £11,6 мільярда. Цей бум може розвинутися так само стрімко, як і швидка мода, і мати подібний негативний вплив, пише професорка Катрін Янссон-Бойд.

Спеціалісти радять здавати непотрібні гаджети на переробку, однак понад половину з них виносять на смітник. Пластикові й електронні відходи, які викидають, часто опиняються на звалищах бідніших країн.

Попередній звіт Material Focus демонструє, що в непотрібних гаджетах, що «лежать мертвим вантажем» у шухлядах, може бути понад 38 тисяч тонн міді. А видобуток матеріалів для виготовлення електроніки шкодить екосистемі.

Фахівці вважають, що споживачі мають ставитися до своїх покупок більш усвідомлено. Виконавчий директор організації Скотт Батлер закликав людей «замислитися, перш ніж придбати чергову одиницю швидкої техніки, і чесно відповісти собі, чи справді вона потрібна».