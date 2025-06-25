«Наречений» з фіктивного весілля з 9-річною українкою в Діснейленді Парижу фігурував у справі про розбещення дітей

З’явились нові подробиці про британця, який грав роль нареченого на фіктивному весіллі з дев’ятирічною українкою в паризькому Діснейленді. Йому 39 і він засуджений у Великій Британії за сексуальні злочини проти дітей.

Про це пише французьке видання Le Parisien.

Французька прокуратура повідомила, що чоловіка розшукують на батьківщині за невиконання зобов’язань, передбачених реєстром сексуальних злочинів. Ім’я «нареченого» поки не розкривають.

«Весілля» в Діснейленді

Кілька тижнів тому чоловік, який назвався 22-річним ірландцем з Німеччини, звернувся до паризького Діснейленду, щоб організувати весілля на території парку. Ймовірно, для підтвердження особи під час оформлення оренди він надав фальшиві документи. За €130 тисяч чоловік орендував парк на кілька годин ранку суботи.

Виявилося, що наречена — дев’ятирічна українська дівчинка. Очевидці повідомляли, що дитина здавалася наляканою й розгубленою та не могла ходити на підборах.

Коли правоохоронці прибули, «наречений» назвався британським продюсером, а «весілля» назвав постановкою для зйомки. Мати дівчинки сказала поліції, що «весілля» організували для того, щоб її дочка могла пережити «день принцеси», а «наречений» був просто другом. Після медичного огляду прокуратура заявила, що дитина не зазнала жодного насильства чи примусових дій.

Наразі під вартою залишаються «наречений» та організаторка весілля — 24-річна громадянка Латвії. Їх звинувачують у шахрайстві, відмиванні грошей та крадіжці особистих даних.