Саміт НАТО навряд чи задовольнить прагнення Києва. Світові медіа про російсько-українську війну 24 червня

Сьогодні в Гаазі розпочався дводенний саміт НАТО, який мав би продемонструвати єдність і рішучість Альянсу, а натомість перетворюється на сцену для політичних реверансів перед Дональдом Трампом — і крижаний душ для України, пише The Guardian. У статті йдеться, що зустріч, напевно, розчарує Київ, хоча більшість союзників хочуть відкрити Україні двері для членства в НАТО, надати нам більше підтримки чи запровадити суворіші санкції проти Росії. Однак Володимира Зеленського запросили лише на вечерю, а не на ключову зустріч президентів. Колишній речник НАТО і заступник помічника генерального секретаря Джеймі Ші каже, що на підтримці Києва зосередяться інші європейські структури, зокрема ЄС і контактна група донорів військової допомоги Україні, яку зараз очолюють Велика Британія та Німеччина.

Ключова домовленість цього саміту — збільшити витрати на оборону до 5% ВВП (раніше було 2%), як вимагав Трамп. Видання наголошує, що союзники погодилися на це завдяки дипломатичній «гнучкості» нового генсека НАТО Марка Рютте, який дав Трампу те, чого той хотів — визнання і перемогу. The New York Times розповідає про те, що формат саміту переписали так, щоб уникнути «червоних ліній» для Трампа. З комюніке вилучили згадки про членство України та Грузії в Альянсі, а питання нової стратегії НАТО щодо Росії відклали.

В іншій статті NYT пише, що НАТО цього разу взагалі мало що скаже про Україну. Колишній посол Альянсу Курт Волкер стверджує, що адміністрація Трампа та європейські лідери розходяться в думках щодо загрози, яку Росія становитиме для Європи та НАТО, якщо Україна не виживе як суверенна держава. Деякі союзники ставлять під сумнів і поточну актуальність існування НАТО. Як пише видання, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто минулого тижня заявив, що НАТО має переглянути свою місію на тлі ширших глобальних викликів.

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