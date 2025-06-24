Наглядовий орган Франції пригрозив Tesla штрафом у €50 тисяч щодня. Що сталося

Влада Франції вимагає від Tesla припинити рекламувати свої автомобілі як повністю автономні, інакше на американського виробника накладуть великий штраф.

Про це повідомляє Politico.

Розпорядження французького наглядового органу із захисту прав споживачів з’явилося 24 червня. Це результат розслідування, проведеного у 2023—2024 роках після численних скарг проти Tesla.

Окрім «оманливих маркетингових практик», компанію визнали винною в порушенні законодавства країни, зокрема через несвоєчасне повернення коштів за замовлення і відсутність квитанцій про оплату готівкою. Фірма мільярдера Ілона Маска має чотири місяці, щоб усунути порушення, перш ніж штрафи почнуть діяти.

Нині Tesla стикається з труднощами у Франції — частково через політичну позицію Маска. Десять власників авто подали позов проти компанії через роботу бізнесмена в уряді США та викликане цим знецінення машин. Керманичі також стверджують, що через репутацію Маска їхні автівки стали мішенню для вандалів.

За даними реєстру PFA, у цьому травні продажі Tesla у Франції впали на 67% проти травня 2024 року.