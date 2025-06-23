Лідери Японії, Південної Кореї та Австралії не поїдуть на саміт НАТО в Гаазі

Прем’єр-міністр Японії Шігеру Ішіба скасував плани відвідати саміт НАТО в Гаазі 24—25 червня. Представники Південної Кореї та Австралії теж не поїдуть.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство закордонних справ Японії сповістило про скасування поїздки в понеділок, лише через три дні після оголошення своєї участі. У заяві МЗС причиною такого рішення називають «різні обставини». Очільник уряду країни відвідував усі саміти НАТО з 2022 року, коли Токіо вперше запросили після вторгнення Росії в Україну.

Натомість до Нідерландів вирушить міністр закордонних справ Такеші Івая, кажуть у відомстві. Він буде присутній на заходах, пов’язаних з Альянсом, і проведе двосторонні зустрічі.

Як передає Fuji Television, Шігеру Ішіба відмовився від візиту через те, що запланована зустріч НАТО з чотирма країнами Індо-Тихоокеанського регіону (IP4) скоріш за все не відбудеться, а також через малу ймовірність зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Південна Корея та Австралія, які разом із Японією та Новою Зеландією входять до IP4, теж заявили, що їхні представники не братимуть участі в саміті. Раніше джерело Reuters повідомляло, що Дональд Трамп хотів провести саміт із країнами Індо-Тихоокеанського регіону.