СБУ: Росіяни хотіли підірвати брата голови ОП Андрія Єрмака в день перемовин у Стамбулі

Російські спецслужби 15 червня планували здійснити замах на Дениса Єрмака — брата голови Офісу президента Андрія Єрмака, який саме в той день був на переговорах з російською делегацією в Стамбулі. Так росіяни хотіли вплинути на переговорний процес.

Про це голова СБУ Василь Малюк розповів на зустрічі з журналістами.

Денис Єрмак — снайпер, наразі служить в Іноземному легіоні ГУР. Також він працює з дронами і більшість часу перебуває на лінії бойового зіткнення.

За словами Малюка, варіант ліквідації Дениса Єрмака був такий: він перебуває на лінії бойового зіткнення (на той час у Запоріжжі), щойно повертається з бойового розпорядження — по ньому відпрацьовують вибуховим пристроєм. Для виконання замаху найняли інженера з Харкова, який міг виготовити такий пристрій.

«[Виконавець] приїхав у Київ, зняв квартиру. Нам вдалося, поки він купував усі необхідні компоненти, поставити відео- і аудіоконтроль у квартирі. Тож ми повністю контролювали перебіг подій. Окрім цього, вдалося зробити технічне проникнення в його телефон, і ми зафіксували багато розмов, де куратори прямо в деталях управляли всім процесом», — розповів очільник СБУ.