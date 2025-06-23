У Південній Кореї чоловіка оштрафували за цькування віртуальних артистів K-pop. Це визнали наклепом

Суд у Південній Кореї постановив, що образливі коментарі в мережі на адресу віртуального бойз-бенду Plave — це наклеп на реальних людей, які стоять за цим проєктом.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Суперечка почалася в липні минулого року, коли користувач соцмереж опублікував серію глузливих відео та принизливих коментарів у бік Plave. Чоловік називав їх «потворними» і висміював виступи цифрових аватарів. Деякі дописи містили лайку. Хоча згодом акаунт видалили, агентство Plave — Vlast — подало цивільний позов.

Суддя Чан Ю-джин зобовʼязала кривдника виплатити компенсацію п’ятьом виконавцям. Кожному з них присудили по 100 тисяч вонів компенсації. Це лише частина від заявлених 6,5 мільйона вонів, однак суми вистачило, аби закласти новий юридичний прецедент. Vlast подає апеляцію щодо суми компенсації.

«З огляду на те, що в епоху метавсесвіту аватар є не просто віртуальним зображенням, а засобом самовираження, ідентичності та спілкування, наклеп проти аватара може вважатися посяганням на честь реального користувача», — аргументувала своє рішення Чан Ю-джин.

Інцидент спровокував дискусії про те, як класифікувати віртуальних айдолів у межах законодавства Південної Кореї. Раніше їх розглядали переважно як інтелектуальну власність — активи, що належать розважальним компаніям.

«Раніше було складно покарати людину за наклеп на аватара, адже їх розглядали як просто цифрові зображення. Але якщо ми залишимось у цих межах, то люди, які зазнають справжньої шкоди, і надалі залишатимуться поза увагою», – зазначив юрист сеульської фірми Hoam Ім Сон Сун.

Японія, наприклад, уже ухвалювала подібні рішення щодо вітуберів. Вердикт у Південній Кореї може мати ширші наслідки через масштабну цифрову стратегію уряду. Адміністрація експрезидента Юн Сок Йоля представила «Цифрову хартію прав», яка гарантує захист гідності та самовираження навіть у віртуальному середовищі.

«Якщо аватарам нададуть персональні права, то навіть пародія, сатира чи словесні конфлікти між користувачами можуть одного дня вважатися порушенням прав — а суспільного консенсусу із цього приводу наразі немає», — застерігає політолог Чон Чі-Хе.