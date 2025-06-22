Сирський заявив, що має питання до якості третьої лінії фортифікацій, яку будуть ОВА

Головнокомандувач Олександр Сирський має питання до якості третьої лінії фортифікацій, яку будуть обласні військові адміністрації.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами 21 червня, але не конкретизував, про які саме ділянки йдеться.

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«На передньому краї солдати зариваються та обладнують для себе позиції саперними лопатами фактично самотужки. Перша лінія готується військами безпосередньо в ході бойових дій. Друга лінія готується, як правило, інженерними підрозділами Збройних сил та Державною спеціальною службою транспорту спільно з цивільними організаціями. І третя лінія, капітальна, будується обласними військовими адміністраціями. Є багато питань, якісна чи неякісна», — зазначив він.

При цьому Сирський зазначив, що з розвитком технологій змінюються і підходи до зведення фортифікацій. Так, на початку повномасштабної російської агресії будували величезні опорні пункти, батальйонні райони оборони.

«Як показав досвід Бахмуту, в такому вигляді вони втратили свою актуальність. Збройні сили перейшли до ротних опорних пунктів, потім — до взводних. Тепер ми бачимо, що найбільш ефективна позиція — максимум на відділення. А в основному це групи окопів, навіть так звані лисячі нори, які унеможливлюють застосування противником ударних дронів. Адже зараз дрон, особливо на оптоволокні, може проникнути в будь-яку щілину», — зазначив він.

Тому, за словами Сирського, всі укриття та фортифікаційні споруди повинні мати антидроновий захист, а ходи сполучення мають бути закриті, щоб захистити від ураження солдатів і пілотів безпілотних систем.

«Я хочу наголосити, що будь-яке укріплення є дійсно ефективним тільки тоді, коли воно зайняте нашими військами. Якщо ж в укріпленні немає військовослужбовців або їхня кількість недостатня — наприклад, коли побудовано нормальний опорний пункт, але в ньому залишаються два-три солдати — звичайно, це укріплення не відіграє свою роль», — зазначив він.