Панама оголосила надзвичайний стан у своїй «банановій провінції». Там тривають протести

Панама оголосила надзвичайний стан у провінції Бокас-дель-Торо, яку називають «банановою». Там розграбували крамниці та пошкодили будівлі під час мітингів проти пенсійної реформи.

Про це повідомляє BBC.

Уряд країни вирішив призупинити конституційні права в північно-західній провінції на наступні п’ять днів. Ці заходи обмежують свободу пересування й дозволяють поліції арештувати людей без ордера.

«Перед лицем порушення порядку та актів систематичного насильства держава виконуватиме свій конституційний мандат — гарантувати мир», — заявив міністр президентської адміністрації Хуан Карлос Орільяк.

За його словами, запроваджений надзвичайний стан дозволить «врятувати провінцію від радикалів».

Заворушення в Бокас-дель-Торо розпочалися місяць тому. Профспілка робітників бананових плантацій оголосила страйк — так вона приєдналася до загальнонаціонального протесту, що спалахнув ще в березні. Річ у тім, що громадяни невдоволені пропозицією скоротити пенсії в країні.

У Бокас-дель-Торо заворушення переважно очолюють працівники бананової плантації компанії Chiquita Brands. Конфлікт загострився після того, як компанія звільнила тисячі учасників страйку в травні. Протестувальники встановлюють блокпости в провінції та часто вступають у сутички з поліцією. Цього тижня натовпи пошкодили один з обʼєктів Chiquita Brands, а також місцевий аеропорт.