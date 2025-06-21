За ніч ППО знешкодила 260 повітряних цілей. Основний напрямок удару — Кременчук

У ніч на 21 червня Сили ППО знешкодили 260 повітряних цілей із 280. Російські окупанти як напрямок основного удару обрали місто Кременчук на Полтавщині.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Росія атакувала Україну:

272 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків;

двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал»;

чотирма крилатими ракетами «Калібр»;

двома крилатими ракетами «Іскандер-К».

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Ось що вдалося знешкодити:

140 ворожих БпЛА типу Shahed збили вогневими засобами, 112 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ;

три крилаті ракети «Іскандер-К» (ще одна локаційно втрачена);

одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (одна локаційно втрачена);

одну крилату ракету «Калібр» (одна локаційно втрачена).

Є влучання в Кременчуці Полтавської області. Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут писав, що були прямі влучання в обʼєкти енергетики.