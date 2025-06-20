У США схвалили нову інʼєкцію для профілактики ВІЛ — вона дає майже 100% захисту

Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) 18 червня схвалило нову профілактичну ін’єкцію, яка захищає від ВІЛ — її треба робити лише двічі на рік. Під час випробувань вона показала майже 100% ефективності. Це одне з найочікуваніших досягнень у сфері профілактики ВІЛ.

Про це пише New York Times.

Препарат називається Ленакапавір, його розробила компанія Gilead Sciences, а продаватимуть під назвою Yeztugo. Його розробляли майже 20 років, під час тестувань він перевершив очікування: дослідження показали, що не менше ніж 99,9% учасників залишилися ВІЛ-негативними при введенні препарату двічі на рік.

Це лише другий у світі довготривалий засіб для профілактики ВІЛ. Першим був Каботегравір (торгова назва — Apretude), який потрібно колоти раз на два місяці. Його виробляє компанія ViiV Healthcare — дочірнє підприємство британського фармацевтичного гіганта GSK (GlaxoSmithKline). Зараз Apretude приймають майже 21 тисячі американців, тоді як приблизно 500 тисяч використовують щоденні пігулки для профілактики ВІЛ.

Багато експертів вважають, що зручність нової інʼєкції, яку потрібно робити лише двічі на рік, здатна змінити хід поширення ВІЛ.

«Ми на межі того, щоб отримати найкращий варіант профілактики за всі 44 роки поширення ВІЛ», — каже виконавчий директор міжнародної організації AVAC Мітчелл Воррен.

Однак препарат схвалили на тлі суттєвого скорочення фінансування глобальних програм охорони здоров’я, які мали купувати й розповсюджувати його у країнах з низькими доходами, і тепер не зрозуміло, як його там поширюватимуть. Через зменшення фінансування уряди багатьох країн можуть віддати перевагу лікуванню вже інфікованих, а не профілактиці.

На сьогодні Ленакапавір уже використовують для лікування ВІЛ у людей, які не реагують на інші препарати. Ціна — приблизно $42 тисячі на рік. А от для профілактики його продаватимуть за $28 218 на рік. Для порівняння: таблетки-генерики коштують усього $1 за дозу, а Apretude — $24 тисячі на рік.

У компанії Gilead кажуть, що більшість людей у США не платитимуть повну ціну — завдяки страховкам або програмам підтримки пацієнтів. Але правозахисники попереджають, що страхові компанії можуть встановити обмеження й ускладнити доступ до препарату.

Є ризик, що законодавчі зміни у США теж обмежать доступ до Ленакапавіру — зокрема через скорочення фінансування американської урядової програми Medicaid. А саме в тих штатах, де Medicaid розширено, на 33% більше людей використовують профілактику, ніж в інших.

У США понад 39 тисяч людей заразилися ВІЛ у 2023 році. За словами генерального директора Gilead Деніела О’Дея, лікування однієї такої людини впродовж життя обходиться у $1,1 мільйона.

У світі ситуація ще складніша. У 2023 році 1,3 мільйона людей заразилися ВІЛ. Gilead пообіцяла, що дозволить шістьом компаніям виробляти та продавати Ленакапавір за доступними цінами у 120 бідних країнах. Але на це підуть роки. Поки ж компанія надасть препарат 2 мільйонам людей за ціною без прибутку.

Проте ця угода не стосується країн із середнім рівнем доходу — наприклад, Бразилії, де разом з іншими такими країнами фіксують 25% нових випадків ВІЛ. Gilead каже, що подала заявку на реєстрацію препарату в Бразилії та веде переговори з іншими країнами про ціни.

Препарат також буде доступний для кількох тисяч людей у США, Бразилії та ПАР, які беруть участь у дослідженнях.

Але правозахисники кажуть, що це все одно залишає мільйони людей без доступу. Їм доведеться покладатися на щоденні таблетки, які, як показують дослідження, ефективні не завжди і не для всіх.

Крім того, у США планують скоротити фінансування таких програм, як PEPFAR (глобальна програма США проти ВІЛ/СНІДу), і Глобального фонду для боротьби з ВІЛ, туберкульозом і малярією. Саме вони мали би стати найбільшими покупцями нового препарату.

У січні адміністрація Трампа зупинила виплати з PEPFAR, який забезпечував лікування в багатьох країнах, і хоч лікування відновили завдяки виняткам, фінансування на профілактику так і не повернули (крім випадків, коли потрібно запобігти передачі ВІЛ від вагітної матері дитині).

Він додає, що і в самих США нинішня адміністрація шкодить профілактиці ВІЛ — блокує фінансування, зриває дослідження й обмежує програми.