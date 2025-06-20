Ким був убитий під час російського обстрілу Києва громадянин США. Огляд матеріалів іноземних медіа 19 червня

Одразу два американські медіа ― національне The New York Times і локальне KGW8 ― написали про громадянина США Фреда Гранді, який загинув під час ракетно-дронової атаки на Київ вранці 17 червня. Він був першим американцем, який загинув від подібного масового обстрілу ― від яких і столиця, і десятки інших міст України потерпають з осені 2022 року.

Фред приїхав до України у травні, пишуть видання, і планував пожити тут десь з пів року. Він допомагав одній з місцевих гуманітарних організацій ― щоправда, не встиг повідомити родичів, якій саме. Але розповів, що його роль у ній ― разом з іншими волонтерами ліквідовувати наслідки російських обстрілів: прибирати територію, розбирати завали.

Причиною рішення Гранді приїхати до України стала політика американського уряду, яка тепер значно менш прихильна до Києва. Чоловік вирішив, що це занадто неадекватна позиція, виправляти наслідки якої слід особисто ― і взяв квитки до Києва.

У США основним його заняттям було розмальовувати деревʼяні знаки та створювати чудернацькі металеві квіти. Дітей він не мав, єдиний шлюб був невдалим. Гранді було за 50, але він брехав щодо свого віку ― вважаючи, що йому навіки 39, кажуть рідні вбитого.

В одній з останніх розмов із сестрою Гранді казав, що дрони літають так близько від його готеля, що він подумує кидати в них вішаки для одягу. І пояснив своє рішення приїхати сюди так: «Ми просто не можемо дати гопнику [Путіну] можливість робити те, що він робить, і ми не лишимо людей напризволяще». А коли вже в Україні побачив, як люди продовжують боротися з російським вторгненням, вирішив допомогти їм, чим міг.

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