США відновлять видачу віз для іноземних студентів. Їхні соцмережі ретельно перевірятимуть

Державний департамент США відновить призупинений раніше процес видачі студентських віз для іноземців. Однак тепер уряд ретельно перевірятиме їхні соціальні мережі.
Про це пише Associated Press.
Працівники консульств перевірятимуть дописи й повідомлення на наявність ворожості до США, уряду, культури, інституцій або засадничих принципів країни. Якщо ж іноземці, які хочуть вчитися в Штатах, не нададуть доступу до акаунтів — їм можуть відмовити у візі.
Приймання заяв та опрацювання віз для студентів і запрошених науковців поновлюють із урахуванням нових вимог. Politico пише, що це може сильно загальмувати видачу студентських віз. Від цього можуть постраждати американські університети, які залежать від іноземців як джерела доходу.
Пріоритети на видачу віз надаватимуть тим іноземним студентам, які вступають до університетів, де іноземці становлять менше ніж 15% студентського складу, зазначає Associated Press. Станом на 2023 рік, іноземні студенти становлять понад 15% загальної кількості студентів у майже 200 провідних університетах США.
- Навесні 2025 року Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила запис на нові студентські візові співбесіди. Цей крок відбувається на тлі зусиль адміністрації Трампа активізувати депортації та анулювання студентських віз у межах жорсткої імміграційної політики.