Після «Павутини» російські радикали вимагали оголосити Україні війну. Путін відмовив. Огляд матеріалів іноземних медіа 18 червня

Для більшості світу повномасштабне російське вторгнення в Україну однозначно сприймається як війна ― найбільший та найкривавіший у Європі конфлікт із часів Другої світової. Це не заважає російській владі продовжувати називати її «спеціальною воєнною операцією» ― ніби віддаляючи жорстокість бойових дій від цивільних росіян. Після операції «Павутина», яка успішно пошкодила третину російської стратегічної авіації, радикально налаштовані російські політики та активісти закликали Путіна оголосити Україні війну. Це, мовляв, дало б можливість без зайвих слів і надмірних витрат мобілізувати мільйони людей і хоч щоночі масовано обстрілювати українські міста ракетами. Втім, Путін цього не зробив ― британське видання The Telegraph спробувало розібратись чому.

Справді, спецоперація СБУ стала для багатьох росіян при владі шоком. «Як будь-який мислячий патріот, я сприйняв це як особисту трагедію», ― сказав виданню на умовах анонімності один із російських посадовців. Націоналісти закликали зробити все для якнайшвидшого знищення української державності, оскільки інакше на росіян чекатимуть «вибухи, дрони, диверсії та, можливо, навіть теракти». Але після «Павутини» фактично нічого не сталося. Так, Київ та інші українські міста зазнали кілька жорстоких ракетно-дронових атак, однак, як пише видання, «це було не те, чого боялись у Європі й на що сподівались у Росії».

Річ у тім, що надмірна радикалізація ситуації не на руку російському диктатору, пише видання. Він навіть не виявляє особливої толерантності до російських «яструбів»: так, ватажок «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин убитий, а Ігор Гіркін, який брав участь у заколотах на Донеччині в 2014-му й потім активно критикував Путіна за мʼякість, від минулого року в тюрмі. Кремлю вигідний поточний стан речей, коли більшість країни може жити, вдаючи, ніби ніякої війни немає. Це дозволяє, зокрема, тримати відносно високі соціальні стандарти й не допустити колапсу в економіці. Поки не закінчився потік добровольців, згідних гинути в Україні за гроші, примусової мобілізації можна уникнути, пише видання. Бо якщо забрати з економіки ще сотні тисяч резервістів ― можливо, чогось в Україні й вдалося б досягти. Але не факт, що Путіну вдалося б утримати ситуацію всередині країни.

Також відсутність яскравої помсти й загострення бойових дій чи зміни російської тактики можна пояснити тим, що Москва просто неспроможна на масштабні кроки. Вона може погрожувати світу ядерною зброєю чи «Орєшніком», але на ділі її можливості відчутно обмежені, пише видання. «Припустімо, вони зможуть випускати більше “шахедів” і запускатимуть на пару сотень більше щоночі, ― каже виданню британський історик та експерт із питань російської безпеки, ― але це й усе. Теоретично можливості для ескалації є завжди. Але не на практиці».

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