Вбивство підлітка на станції фунікулера в Києві: обвинуваченому продовжили арешт

Шевченківський районний суд Києва 18 червня продовжив запобіжний захід колишньому співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, якого підозрюють у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера.

Про це пише «Суспільне».

Судове засідання розпочалося із затримкою на дві години. Адвокати обвинуваченого не зʼявилися, тому в режимі онлайн підключили захисницю з безоплатної правової допомоги.

Сторона обвинувачення просила суд продовжити для Косова тримання під вартою без права на заставу ще на два місяці. Окрім того, наполягала на необхідності змінити місце його утримання — перевести із гауптвахти у СІЗО.

Зрештою суд вирішив продовжити Косову арешт до 16 серпня без права на заставу. Рішення щодо переведення Косова у СІЗО суд не ухвалив, оскільки це не входить до його повноважень.