У США призупинили заборону Трампа видавати трансгендерні, інтерсексуальні та небінарні паспорти

Окружний суд Массачусетса видав заборону на рішення президента Трампа визнавати у паспортах лише біологічні чоловічу та жіночу статі. Заборона діятиме, поки триває розгляд судового позову.

Про це пише Reuters.

Після повернення на посаду президента Трамп підписав указ, який зобов’язує визнавати лише дві біологічні статі: чоловічу та жіночу. Після цього Державний департамент змінив свою паспортну політику: замість того щоб давати можливість заявникам на отримання паспорта самим визначати свою стать, надавав перевагу даним, записаним у свідоцтві про народження.

Призначена на посаду президентом Байденом суддя Джулія Кобік розширила своє квітневе рішення. Тоді вона видала тимчасову судову заборону, яка дозволила шістьом трансгендерним та небінарним людям отримати паспорти, що відповідають їхній гендерній ідентичності.

У вівторок, 17 квітня, Кобік надала справі статус колективного позову та призупинила застосування цієї політики проти всіх власників трансгендерних, інтерсексуальних та небінарних паспортів. Справа, яку веде Кобік, є однією з кількох, що стосуються указу Трампа. Суд розглядає, що він може порушувати П’яту поправку до Конституції США.