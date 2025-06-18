«Репортери без кордонів»: РФ досі утримує українського журналіста Хилюка в полоні в колонії Владимирської області

Український журналіст УНІАН Дмитро Хилюк, якого росіяни захопили в полон у березні 2022, живий і досі перебуває в російському полоні у колонії Владимирської області РФ.
Про це пише організація «Репортери без кордонів» (RSF), яка отримала свідчення нещодавно звільненого з полону українського військового 36 окремої бригади морської піхоти на імʼя Влад.
Бійця перевели до виправної колонії IK-7 у Пакіні, що в російській Владимирській області, за кілька сотень кілометрів на схід від Москви, у жовтні 2022 року. Хилюка доставили туди через рік, у травні 2023 року. У серпні того ж року двоє чоловіків провели в одній камері один день, тоді полонений український журналіст мовчав.
За свідченнями Влада, камера Хилюка, мала номер «8» і розташовувалась у третьому, останньому блоці, який був «найсуворішим».
На початку травня 2025 року, незадовго до свого звільнення, Влад випадково побачив Дмитра Хилюка у коридорі колонії — той, імовірно, йшов до лікаря. На ньому не було видно слідів побоїв чи поранень.
Звільнений військовий 36 окремої бригади морської піхоти підтвердив, що українських полонених — і цивільних, і військових — регулярно б’ють і морять голодом. Цю інформацію раніше, у травні 2023 року, вже підтверджували RSF кілька колишніх ув’язнених — організація опублікувала розслідування про викрадення росіянами журналіста.
Тоді один із військових, який провів рік в одній камері з Дмитром, розповів після звільнення, що журналіст сильно схуд і важив не більше 45 кілограмів. Влад вважає, що ця оцінка досі актуальна.
Звільнений з полону військовий розповів, що наприкінці 2024 року умови у колонії трохи поліпшилися після приїзду російської омбудсменки Тетяни Москалькової. Але вже у 2025-му ситуація знову стала гіршою: їжа стала гіршою, а медичної допомоги майже немає — навіть від корости, яка постійно шириться серед ув’язнених. У колонії, за його словами, досі можуть тримати близько 300 українців.
«Після понад трьох років тортур у російських тюрмах Дмитро Хилюк досі зазнає знущань і нестачі їжі. Зважаючи на те, що обміни полоненими між країнами почастішали, незрозуміло, чому журналіст у стані хронічного виснаження досі перебуває під вартою. Ми закликаємо до його негайного й безумовного звільнення — поки його стан не погіршився ще більше і не стало надто пізно», — сказав керівник відділу розслідувань RSF Арно Фроже.
- У травні 2023 роки «Репортери без кордонів» опублікували розслідування про викрадення Хилюка росіянами. Це сталося 3 березня 2022 року в селі Козаровичі, що на північ від Києва. Журналісти отримали свідчення щонайменше пʼяти різних людей, які бачили Хилюка в СІЗО в Новозибкові. Ще тоді вони стверджували, що росіяни регулярно катують та бʼють полонених. Журналіста росіяни звинувачували в «українській пропаганді та роботі проти Росії». Водночас Росія запевняла, що нічого не знає про журналіста.
- За даними RSF, загалом Росія утримує 29 українських журналістів.