«Репортери без кордонів»: РФ досі утримує українського журналіста Хилюка в полоні в колонії Владимирської області

Український журналіст УНІАН Дмитро Хилюк, якого росіяни захопили в полон у березні 2022, живий і досі перебуває в російському полоні у колонії Владимирської області РФ.

Про це пише організація «Репортери без кордонів» (RSF), яка отримала свідчення нещодавно звільненого з полону українського військового 36 окремої бригади морської піхоти на імʼя Влад.

Бійця перевели до виправної колонії IK-7 у Пакіні, що в російській Владимирській області, за кілька сотень кілометрів на схід від Москви, у жовтні 2022 року. Хилюка доставили туди через рік, у травні 2023 року. У серпні того ж року двоє чоловіків провели в одній камері один день, тоді полонений український журналіст мовчав.

За свідченнями Влада, камера Хилюка, мала номер «8» і розташовувалась у третьому, останньому блоці, який був «найсуворішим».

На початку травня 2025 року, незадовго до свого звільнення, Влад випадково побачив Дмитра Хилюка у коридорі колонії — той, імовірно, йшов до лікаря. На ньому не було видно слідів побоїв чи поранень.

Звільнений військовий 36 окремої бригади морської піхоти підтвердив, що українських полонених — і цивільних, і військових — регулярно б’ють і морять голодом. Цю інформацію раніше, у травні 2023 року, вже підтверджували RSF кілька колишніх ув’язнених — організація опублікувала розслідування про викрадення росіянами журналіста.

Тоді один із військових, який провів рік в одній камері з Дмитром, розповів після звільнення, що журналіст сильно схуд і важив не більше 45 кілограмів. Влад вважає, що ця оцінка досі актуальна.

Звільнений з полону військовий розповів, що наприкінці 2024 року умови у колонії трохи поліпшилися після приїзду російської омбудсменки Тетяни Москалькової. Але вже у 2025-му ситуація знову стала гіршою: їжа стала гіршою, а медичної допомоги майже немає — навіть від корости, яка постійно шириться серед ув’язнених. У колонії, за його словами, досі можуть тримати близько 300 українців.

«Після понад трьох років тортур у російських тюрмах Дмитро Хилюк досі зазнає знущань і нестачі їжі. Зважаючи на те, що обміни полоненими між країнами почастішали, незрозуміло, чому журналіст у стані хронічного виснаження досі перебуває під вартою. Ми закликаємо до його негайного й безумовного звільнення — поки його стан не погіршився ще більше і не стало надто пізно», — сказав керівник відділу розслідувань RSF Арно Фроже.