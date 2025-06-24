Компанії Bolt, Visa та Sense bank запустили акцію з карткою Caméléon — вона дає змогу отримати до 50% знижки на сервіси Bolt

Компанії Bolt, Visa та Sense bank запустили акцію з банківською карткою Caméléon, яка дозволяє отримати до 50% знижки на сервіси Bolt.

Щоб скористатися знижкою 50% на послуги Bolt, потрібно завантажити цифровий банк Sense SuperApp. Ось покрокова інструкція:

відкрий картку Caméléon від Sense Bank;

додай картку Caméléon у застосунок Bolt та Bolt Food (у розділ «Способи оплати» і вибери її основним платіжним способом. Знижки не діють при оплаті через Apple Pay або Google Pay);

замовляй зі знижкою сервіс виклику авто, оренди самоката або доставки.

Акція діє до 30 червня 2025 року включно.

Як працюють знижки на послуги Bolt

На сервіс виклику авто: сума знижки не більше 80 гривень за одну транзакцію. Кількість транзакцій не має перевищувати десять на місяць.

На оренду самокатів: сума знижки не більше 50 гривень за одну транзакцію. Кількість транзакцій не обмежена.

На доставку Bolt Food: сума знижки не більше 200 грн за одну транзакцію, що включає вартість послуг доставки та замовлення. Кількість транзакцій — не більше пʼяти на місяць. Знижка може не поширюватися на меню деяких закладів у застосунку Bolt Food.