Посадовців Одеської міськради та бізнесменів підозрюють у розкраданні половини грошей на поховання військових

Служба безпеки та Національна поліція розслідують схему розкрадання бюджетних коштів в Одесі, які виділили на поховання загиблих військових.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Слідчі зʼясували, що учасники схеми — посадовці Одеської міської ради та місцеві підприємці — привласнювали майже половину грошей, призначених на поховання.

Фігуранти укладали договори за завищеними цінами, а отриману різницю розподіляли між собою. Експертиза підтвердила, що учасники схеми привласнили понад 2,1 мільйона гривень із 4,8 мільйонів гривень, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.

Правоохоронці повідомили організаторам та учасникам схеми про підозру за ч⁠ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Їм оберуть запобіжні заходи.