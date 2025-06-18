У США Netflix відкриє перші розважальні центри за мотивами своїх серіалів і фільмів

Стримінговий сервіс Netflix відкриє три перші розважальні центри Netflix House у США. Вони будуть присвячені проєктам платформи.

Про це пише Variety.

Парки відкриють у Філадельфії, Далласі та Лас-Вегасі, кожен площею понад 9 тисяч квадратних метрів. У компанії обіцяють підкреслити унікальний шарм і культуру кожного міста. Кожен з парків матиме різну тематику: у Філадельфії атракціони будуть пов’язані із серіалами «Венздей» та One Piece, а у Далласі з «Грою у кальмара» та «Дивними дивами».

Окрім фізичних атракціонів, присвячених фільмам і серіалами, у парках будуть мінігольф, VR-активності та кінотеатр. У ресторанах Netflix Bites пропонуватимуть їжу та напої, що стосуються світів і персонажів Netflix.

Також компанія планує додавати нові атркціони, присвячені серіалу «Бріджертони», детективній франшизі «Ножі наголо», фільму «Армія мерців» та іншим проєктам. У Філадельфії та Далласі відкриття заплановане на кінець 2025 року, тоді як у Лас-Вегасі на 2027 рік.