В Україні реформують Агентство з розшуку та менеджменту активів. Чому це важливо

Верховна Рада у другому читанні схвалила законопроєкт № 12374-д, який передбачає реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За проголосували 253 депутати. Те, що закон ухвалили, відкриє для України доступ до €600 мільйонів допомоги за програмою Ukraine Facility.

Законопроєкт спрямований на те, щоб забезпечити ефективне, прозоре і захищене від корупції управління заарештованими активами та збалансувати інтереси держави й власників у межах кримінальних проваджень. Ось головні положення документа:

арештовані активи залишаються у власників, якщо це не заважає слідству;

АРМА керуватиме цінними активами лише тоді, коли це буде економічно доцільно;

майно, що швидко втрачає вартість, дозволять швидко продавати;

управителів обиратимуть автоматично, через систему, яка мінімізує вплив людського фактора;

передбачені заходи для недопущення зловживань, наприклад, штучного завищення витрат;

посилиться контроль за діяльністю управителів;

для фінансової стабільності АРМА створять окремий фонд із чітко визначеними джерелами наповнення;

посаду голови АРМА займатиме кандидат, обраний через відкритий і прозорий конкурс, за участю незалежної зовнішньої комісії.

Проєкт закону також передбачає зміни в законодавстві, що регулює роботу АРМА та органів примусового виконання. Зокрема, йдеться про підвищення кваліфікаційних вимог до керівництва агентства, чіткіші критерії недоброчесності та заборони на зайняття посади.

Конкурси на посади в АРМА мають бути відкритими, з участю громадськості та міжнародних експертів. Пропонується також поліпшити умови праці для працівників АРМА, щоб гарантувати їм належне матеріальне забезпечення.

Ще одна з ключових змін — підвищення порогу вартості активів для передачі в АРМА — з 200 до 500 прожиткових мінімумів. Строки передачі активів в управління повинні бути чіткі.

У самому Національному агентстві наголосили, що до другого читання в законопроєкті врахували їхні правки:

дозволили АРМА керувати корпоративними правами РФ без згоди країни-агресора;

посилили інституційну спроможність агентства: тепер можна призначати голову, заступників і проводити зовнішній аудит;

арештовані кошти можна буде інвестувати в ОВДП для відновлення України;

розширили повноваження щодо збереження активів;

АРМА отримала автоматизований доступ до реєстрів для пошуку майна;

АРМА зможе управляти криптовалютами — мати власні гаманці й рахунки на біржах;

посилили громадський контроль: створять незалежну Раду громадського контролю та відділ внутрішнього контролю.

працівникам АРМА забезпечили безперешкодний доступ до активів, якими вони управляють.

АРМА й надалі використовуватиме платформи «Прозорро» та «Прозорро.Продажі». Відбір управителів і продаж активів через ці системи, які агентство вже запровадило, залишаються чинними.