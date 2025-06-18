Перевізник Qatar Airways став найкращою авіакомпанією світу. Це його девʼята перемога

Національний перевізник Катару Qatar Airways виборов титул найкращої авіакомпанії світу 2025 року на церемонії Skytrax World Airline Awards, що відбулася в Парижі 17 червня.

Про це повідомляють на сайті рейтингового агентства, а також пише CNN.

Захід відбувся у відреставрованому терміналі старого аеропорту Ле-Бурже в межах Паризького авіасалону. На церемонію прийшли майже 500 представників авіакомпаній, включно з президентами, керівниками та екіпажами.

Це дев’яте визнання лідерства Qatar Airways за 26-річну історію нагород, які часто називають «Оскарами» авіаційної галузі. Крім головної нагороди, авіаперевізник також отримав титули:

найкраща авіакомпанія Близького Сходу;

найкращий бізнес-клас у світі;

найкращий зал очікування бізнес-класу.

Напередодні компанія оголосила про історичне замовлення 210 широкофюзеляжних літаків, зокрема 130 Dreamliner і 30 Boeing 777-9.

Перевізник Singapore Airlines, пʼятикратний володар головної премії, посів друге місце. Він здобув відзнаки за найкращий екіпаж у світі, найкращий перший клас, а також визнаний найкращою авіакомпанією Азії.

Cathay Pacific (Гонконг) здобув третє місце, Emirates (Дубай) — четверте, а All Nippon Airways (Японія) — пʼяте. Також у десятку ввійшли:

6 місце — Turkish Airlines;

7 місце — Korean Air (Південна Корея);

8 місце — Air France (Франція);

9 місце — Japan Airlines;

10 місце — Hainan Airlines (Китай).

Премію Skytrax вручають з 1999 року на основі незалежного й неупередженого опитування пасажирів. Цьогоріч участь взяли приблизно 22,3 мільйона людей, вони оцінювали понад 325 авіакомпаній. Інші переможці: