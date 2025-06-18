Reuters: Спецпредставник США Келлог планує зустріч з Лукашенком у Білорусі

Спецпредставник президента США у справах України Кіт Келлог планує відвідати Білорусь і зустрітися з Олександром Лукашенком.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

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Якщо Кіт Келлог справді здійснить візит до Лукашенка, то стане найвищим посадовцем США, який побуває в Білорусі за останні роки. Поки що мета поїздки незрозуміла. Офіційно про неї не оголошували.

У приватних розмовах Келлог описував візит як крок, що може допомогти розпочати мирні переговори для припинення війни Росії проти України. Такі поїздки потребують ретельного обговорення,існує ймовірність, що її скасують чи змінять в останній момент.

У 2020 році, під час першого президентства Дональда Трампа, тодішній держсекретар США Майк Помпео відвідав Білорусь — це був перший візит такого рівня за понад 20 років і спроба Білого дому покращити стосунки з Мінськом на тлі напружених білорусько-російських відносин у той час.

Однак після так званих виборів у Білорусі 2020 року, які міжнародна спільнота назвала недемократичними, тодішній президент США Джо Байден змінив політику, і західні країни здебільшого ігнорували Білорусь. У 2022 році США закрили своє посольство у країні, усвідомивши, що Білорусь підтримує російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Однак під час другого терміну Трампа його адміністрація знову спробувала налагодити контакт із Білоруссю. За словами американського посадовця, приватно обговорювали варіанти поступового віддалення Мінська від впливу Москви й наближення до Вашингтону. У лютому делегація Держдепу, зокрема заступник помічника держсекретаря Крістофер Сміт, поїхала до Білорусі, щоб забрати трьох політичних в’язнів. За даними газети The New York Times, Сміт розглядав цей візит як можливий початок домовленостей — звільнення більшої кількості політв’язнів в обмін на зменшення санкцій.