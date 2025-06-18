На зустрічі лідерів «Великої сімки» Трамп найбільше думав про Путіна. Огляд матеріалів іноземних медіа 17 червня

«Президент Трамп міг би почати з розмови про торгівлю. Він міг би обговорити війни на Близькому Сході або тривалу, жорстоку війну в Україні. Але було ще дещо ― схоже, головне для пана Трампа під час зустрічі лідерів G7 у Канаді в понеділок: президент Росії Володимир Путін. «G7 колись була G8», ― сказав Трамп журналістам, маючи на увазі рішення групи виключити Росію у 2014 році, після того як вона напала на Україну та анексувала Крим, що стало прелюдією до її повномасштабного вторгнення», ― так починається матеріал The New York Times про чергову зустріч країн «Великої сімки». Точніше, про навʼязливу ідею Дональда Трампа повернути до цієї групи Росію та особисто Володимира Путіна.

Вибудовуючи свою модель реальності, Трамп вирішив, що Путін дуже образився ― і саме це стало однією з причин того, чому він напав на Україну. «І ви б образились, і я б образився. А хто б не образився?» ― спитав у присутніх президентів Трамп.

Думка про те, що з Путіним повелись несправедливо й це пояснює всі проблеми світу з Росією, схоже, стала для Трампа навʼязливою, пише видання. Він погрожував Росії санкціями за відмову від мирних переговорів з Україною ― і сам же відійшов від погроз. Він регулярно спілкується з російським диктатором, востаннє в суботу, коли Путін подзвонив привітати його з днем народження. Також президенти обговорили питання Близького Сходу.

Джерело NYT у Білому домі запевнило, що Трамп справді вважає Росію несправедливо обділеною. Засуджуючи Путіна, Захід не запрошує його за спільний стіл ― і так уникає можливості дійти компромісу. При цьому, пише видання, американський президент уникає визнавати той факт, що Росію виключили з тієї ж «Великої сімки» після, а не до вторгнення Росії в Україну ― і що саме Україна є демократією, яка захищається, а не авторитарною країною-агресором.

Найбільш яскравим наслідком зустрічі лідерів G7 стало очевидне віддалення США й особисто Трампа від решти західного світу ― і зближення з Росією, підсумовує медіа.

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