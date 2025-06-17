WhatsApp почне показувати рекламу в застосунку — вперше за 16 років

Мессенджер WhatsApp вперше за 16 років існування почне показувати рекламу в застосунку.

Про це пишуть BBC та Bloomberg.

Платформа, яка належить Meta, стверджує, що нові оголошення не будуть показуватися у приватних чатах користувачів, і вміст повідомлень (які зашифровані) не буде використовуватись для вибору реклами.

Замість цього WhatsApp використовуватиме країну, місто, мову користувача, а також те, як він взаємодіє з іншими оголошеннями і на які канали підписується, щоб формувати пропозиції контенту.

Однак, ті, хто пов’язав свій обліковий запис WhatsApp з Facebook чи Instagram, бачитимуть більш персоналізовану рекламу.

Нові рекламні функції з’являться в розділі «Оновлення» — це окрема вкладка внизу застосунку. У Meta кажуть, що щодня вкладку відвідують 1,5 мільярда людей. Саме тут розміщується «Статус» — версія Stories від WhatsApp, яка тепер також буде містити рекламу.

Бізнес-акаунти з каналами зможуть рекламуватися у вкладці «Оновлення», щоб залучити нових підписників, і навіть вводити платну підписку на додатковий контент. З часом WhatsApp стягуватиме 10% комісії з цих доходів, а також можуть бути додаткові витрати на рівні магазинів додатків, залежно від розміру бізнесу.

WhatsApp розпочне глобальне розгортання реклами з понеділка, 23 червня, але знадобиться час, щоб усі користувачі почали її бачити.