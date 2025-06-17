СБУ: Ректорат вишу в Запоріжжі оформив тисячі фейкових посвідчень аспірантів і отримав понад 50 млн грн хабарів

Служба безпеки України та Національна поліція викрили в одному з університетів Запоріжжя схему ухилення від мобілізації. За версією слідства, ректор та його підлеглі за хабарі видали майже 3 тисячі фейкових посвідчень аспірантів. З кінця 2023 і до середини 2024 року фігуранти «заробили» на цьому понад 50 мільйонів гривень.
Про це повідомляє СБУ.
Правоохоронці кажуть, що у схемі брали участь 8 підлеглих ректора, який є головним фігурантом справи. Серед них – його заступники та керівництво інститутів навчального закладу.
Як встановило розслідування, ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів, надалі чоловіки не відвідували заняття. Цією схемою скористались 2 966 військовозобовʼязаних.
Вартість «послуги» становила до $5 тисяч готівкою з людини. Після того як чоловіки подавали документи на «аспірантуру», вони ще переказували майже по 20 тисяч гривень за два семестри на офіційні реквізити університету. Потім організатори схеми знімали ці гроші з рахунку вишу і ділили між собою.
На основі зібраних доказів фігурантам оголосили підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу:
- у створенні та керівництві злочинною організацією, а також участі в ній;
- у підкупі посадовців приватних компаній;
- у несанкціонованому доступі до комп’ютерної інформації, до якої мали офіційний доступ;
- в ухиленні від мобілізації.
Наразі вирішують питання про запобіжний захід для фігурантів справи. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.