СБУ: Ректорат вишу в Запоріжжі оформив тисячі фейкових посвідчень аспірантів і отримав понад 50 млн грн хабарів

Служба безпеки України та Національна поліція викрили в одному з університетів Запоріжжя схему ухилення від мобілізації. За версією слідства, ректор та його підлеглі за хабарі видали майже 3 тисячі фейкових посвідчень аспірантів. З кінця 2023 і до середини 2024 року фігуранти «заробили» на цьому понад 50 мільйонів гривень.



Про це повідомляє СБУ.

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Правоохоронці кажуть, що у схемі брали участь 8 підлеглих ректора, який є головним фігурантом справи. Серед них – його заступники та керівництво інститутів навчального закладу.

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Як встановило розслідування, ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів, надалі чоловіки не відвідували заняття. Цією схемою скористались 2 966 військовозобовʼязаних.

Вартість «послуги» становила до $5 тисяч готівкою з людини. Після того як чоловіки подавали документи на «аспірантуру», вони ще переказували майже по 20 тисяч гривень за два семестри на офіційні реквізити університету. Потім організатори схеми знімали ці гроші з рахунку вишу і ділили між собою.

На основі зібраних доказів фігурантам оголосили підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу:

у створенні та керівництві злочинною організацією , а також участі в ній;

, а також участі в ній; у підкупі посадовців приватних компаній;

посадовців приватних компаній; у несанкціонованому доступі до комп’ютерної інформації, до якої мали офіційний доступ;

до комп’ютерної інформації, до якої мали офіційний доступ; в ухиленні від мобілізації .

Наразі вирішують питання про запобіжний захід для фігурантів справи. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.