ЄС оновлює механізм призупинення безвізу. Це стосується й України

У Європейському Союзі посилюють правила призупинення безвізу, щоб краще реагувати на ситуації, коли ним зловживають. Це включає збільшення кількості причин і часу санкцій.

Про це повідомляє Рада Європейського Союзу.

З 2013 року в ЄС діє механізм, що дозволяє призупиняти безвізовим режим з третіми країнами. Тепер Рада ЄС та Європарламент уклали попередню угоду про оновлення цього механізму.

Ось нові підстави, через які ЄС може призупинити безвіз:

країна дозволяє подорожувати без віз іншим, що призводить до збільшення нелегального в’їзду до ЄС через неї;

країна надає громадянство в обмін на інвестиції;

є проблеми з безпекою документів або інші гібридні загрози;

погіршуються відносини між країною та ЄС — наприклад, через порушення прав людини або Статуту ООН.

Також хочуть, щоб тривалість тимчасового призупинення безвізового режиму збільшилася з девʼяти до 12 місяців з можливістю продовження ще на 24 місяці замість 18. Додаткові 24 місяці не вплинуть автоматично на все населення, натомість у разі їхнього введення ЄС може вирішити націлити обмеження на урядовців і дипломатів.

Цей період дозволить Європейській комісії розпочати діалог, щоб відповідна країна змогла усунути обставини, які призвели до санкцій. Якщо вимоги Єврокомісії не будуть виконані, безвізовий режим можуть скасувати остаточно.

Тепер попередню угоду мають підтвердити Європарламент і Рада ЄС. Після цього нові правила офіційно набудуть чинності.