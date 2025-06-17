The Economist назвав найкраще місто для життя у світі, яке потіснило лідерство Відня

Столиця Данії — Копенгаген — посіла перше місце в рейтингу найкомфортніших міст для життя за 2025 рік, який уклав Economist Intelligence Unit (EIU) — аналітичний підрозділ британського журналу The Economist.

Цьогоріч Копенгаген завершив трирічне лідерство австрійської столиці Відня. Столиця Данії отримала максимальні 100 балів за показниками стабільності, освіти та інфраструктури. Завдяки цьому вона піднялася з другого місця і стала найкращим містом для життя у світі.

Ось десятка найкомфортніших міст світу:

1. Копенгаген, Данія

2. Відень, Австрія

2. Цюрих, Швейцарія

4. Мельбурн, Австралія

5. Женева, Швейцарія

6. Сідней, Австралія

7. Осака, Японія

7. Окленд, Нова Зеландія

9. Аделаїда, Австралія

10. Ванкувер, Канада

Індекс EIU оцінює 173 міста за 30 критеріями, які об’єднані в п’ять категорій: стабільність, охорона здоров’я, культура й довкілля, освіта та інфраструктура. Загальний середній бал у рейтингу залишився на рівні минулого року — 76,1 зі 100. Проте результати цього року демонструють подальше зниження глобального рівня стабільності, що пов’язано з посиленням геополітичних конфліктів і суспільних заворушень.