Військові КНДР, колись посміховиська, тепер розуміються на війні дронів. Огляд матеріалів іноземних медіа 16 червня

Велика стаття про прогрес північнокорейських військових, які брали участь у бойових діях на боці Росії на Курщині, вийшла на NPR. Коли зʼявились перші повідомлення про них наприкінці минулого року, розповіді про рівень готовності бійців КНДР до умов сучасної війни викликав здебільшого глузування. Так, українці спершу виявили їх на полі бою завдяки скупченості: корейці рухались групами в 20―30 людей, ніде особливо не ховаючись. Вони не тікали, коли поряд розривався артилерійський снаряд, і загалом були вкрай легкою мішенню для Сил оборони України. Росіяни ж ставились до них як до гарматного мʼяса й раділи: мовляв, що більше убʼють північнокорейців, то менше куль та снарядів буде в українців для росіян.

Видання наводить уривки з щоденників північнокорейців, знайдених Силами оборони України на полі бою: в одному цитують настанови диктатора КНДР Кім Чен Ина ретельно воювати, в іншому солдат кається, що поцупив у російських поплічників кілька речей, «заворожений їхньою красою», у третьому наведено інструкцію боротьби з безпілотниками. Відповідно до неї, група з трьох солдатів має відправити одного вперед як приманку, дрон зависне над ним, готуючись до атаки, ― тоді як два інші солдати ззаду поцілять у нього з рушниць. Попри неефективність цих порад, схоже, корейці діяли відповідно до них, свідчать українські військові.

Зрештою, завдяки масовості військові з КНДР таки допомогли росіянам відтіснити Сили оборони з більшості захопленої Україною території Курщини. Коментатори у статті з-поміж українських військових запевняють, що без участі північнокорейців росіянам цього б не вдалося. Відтоді про військових КДНР на фронті здебільшого не чути ― хоча у квітні Росія вперше офіційно визнала залучення військових іншої країни, а у травні Путін особисто вітав одного з високих чинів армії КНДР на військовому параді в Москві. Утім, військова співпраця двох режимів точно продовжується.

По-перше, як передає NPR дані української розвідки, Пхеньян готовий надати Москві вже не 11 тисяч, а 150 тисяч військових для втілення російських воєнних бажань. Інше питання, чи погодиться на це Кім Чен Ин, адже втрати серед військових КНДР високі. Як ідеться в статті, це може статись, якщо росіяни запропонують Кореї щось більш цінне за продовольство ― а саме ним Кремль здебільшого розраховувався за попередній контингент. Якщо Москва надасть Пхеньяну щось, критично необхідне для виживання режиму ― приміром, ядерні технології чи потужності з виробництва далекобійних дронів на кшталт «шахедів» ― північнокорейці без вагань пошлють на смерть і 150 тисяч людей.

Також видання звертає увагу, що поступово військові КНДР усе ж вдосконалювались у своїх навичках. Вони все краще ховались від шахедів і освоювали принципи радіоелектронної боротьби ― причому швидко та якісно. Участю в Курській операції Кім Чен Ин точно досяг цілі осучаснення своєї армії ― і тепер це становить загрозу щонайменше для Корейського півострова, підсумовує видання.

Це лише частина огляду. Резюме ще шести матеріалів доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.