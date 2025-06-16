За останні роки РФ модернізувала щонайменше пʼять ядерних баз поблизу Європи

Росія модернізує свої ядерні бази поблизу Європи — одна з них розташовна за 270 кілометрів від Швеції — у Калінінграді. За останні роки Росія створила та модернізувала щонайменше пʼять баз ядерної зброї поблизу країни.

Про це пише шведський мовник SVT з посиланням на відповідні супутникові знімки від Planet Labs, де видно склади роботів, випробувальні майданчики й огороджені залізничні станції.

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«Ми знаємо про це і стежимо за цим вже давно. Це стосується як російських інвестицій у ядерні збройні можливості, так і розробки нової доктрини», – каже міністр оборони Пол Йонсон.

Так, на супутникових знімках від травня 2025 року видно, що в Білорусі на базі в Осиповичах росіяни модернізують сховище ядерної зброї радянських часів. Воно має потрійне огородження, нову платформу для залізничних перевезень і системи протиповітряної оборони.

РФ також модернізувала базу ядерної зброї у Калінінграді, що за 270 кілометрів від Швеції. Там зʼявилися нові будівлі, потрійний паркан і нові засоби звʼязку. За даними польського уряду, у Калінінграді зберігається приблизно 100 одиниць тактичної ядерної зброї.

На Новій Землі побудували нові масштабні обʼєкти. Експерти називають цю базу найважливішою в Росії для ядерних випробувань.

А на Кольському півострові збудували орієнтовно 50 сховищ для балістичних ракет морського базування і пірс для завантаження ракет на підводні човни.

«Росія знизила поріг для погроз ядерною зброєю. Із початку повномасштабного вторгнення в Україну такі погрози на різних політичних рівнях лунали понад 200 разів», — каже Паль Йонсон.

Експерти називають ядерну зброю найважливішим козирем Росії на переговорах. Кремль регулярно залякує нею світову спільноту.