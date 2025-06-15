Саудівська Аравія стратила журналіста за «державну зраду» — він документував корупцію в королівській родині

Саудівська Аравія стратила журналіста Туркі аль-Джассера, якого з 2018 року утримували під вартою за звинуваченнями у державній зраді, співпраці з іноземними державами, фінансуванні тероризму та створенні загрози національній безпеці та єдності. Він документував корупцію в королівській родині.

Про страту повідомило Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії у соцмережі X.

Саудівська влада заарештувала аль-Джассера у 2018 році та забрала його пристрої, бо вважала, що він веде акаунт у Twitter (тепер X), який публікував звинувачення в корупції серед членів королівської родини. Після арешту його утримували у повній ізоляції, без доступу до адвоката чи рідних. За повідомленнями, його піддавали фізичним і психологічним тортурам.

Саудівських чиновників також підозрювали в тому, що вони стежили за користувачами Saudi X і журналістами — зокрема за Джамалем Хашоггі, колумністом Washington Post, якого вбили в саудівському консульстві в Стамбулі в жовтні 2018 року.

«Нездатність міжнародної спільноти забезпечити правосуддя для Джамаля Хашоггі стала не лише зрадою одного журналіста; вона надихнула фактичного правителя, кронпринца Мухаммеда бін Салмана, продовжити переслідування преси, і сьогодні за це заплатив ще один саудівський журналіст», — так на страту журналіста зреагував Комітет захисту журналістів (CPJ).

Відомство звернулося по коментар до посольства Саудівської Аравії у Вашингтоні, але відповіді поки не отримало.