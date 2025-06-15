Саудівська Аравія стратила журналіста за «державну зраду» — він документував корупцію в королівській родині

Саудівська Аравія стратила журналіста Туркі аль-Джассера, якого з 2018 року утримували під вартою за звинуваченнями у державній зраді, співпраці з іноземними державами, фінансуванні тероризму та створенні загрози національній безпеці та єдності. Він документував корупцію в королівській родині.
Про страту повідомило Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії у соцмережі X.
Саудівська влада заарештувала аль-Джассера у 2018 році та забрала його пристрої, бо вважала, що він веде акаунт у Twitter (тепер X), який публікував звинувачення в корупції серед членів королівської родини. Після арешту його утримували у повній ізоляції, без доступу до адвоката чи рідних. За повідомленнями, його піддавали фізичним і психологічним тортурам.
Саудівських чиновників також підозрювали в тому, що вони стежили за користувачами Saudi X і журналістами — зокрема за Джамалем Хашоггі, колумністом Washington Post, якого вбили в саудівському консульстві в Стамбулі в жовтні 2018 року.
«Нездатність міжнародної спільноти забезпечити правосуддя для Джамаля Хашоггі стала не лише зрадою одного журналіста; вона надихнула фактичного правителя, кронпринца Мухаммеда бін Салмана, продовжити переслідування преси, і сьогодні за це заплатив ще один саудівський журналіст», — так на страту журналіста зреагував Комітет захисту журналістів (CPJ).
Відомство звернулося по коментар до посольства Саудівської Аравії у Вашингтоні, але відповіді поки не отримало.
- Аль-Джассер був відомим саудівським журналістом, який писав на чутливі теми — зокрема про права жінок, Арабську весну та корупцію. У 2013—2015 роках він публікував свої тексти в тепер уже закритій саудівській газеті Al-Taqrir і в особистому блозі.
- У 2024 році Саудівська Аравія стратила 330 людей — це майже вдвічі більше, ніж у 2023-му (172 страти), і найвищий показник за останні десятиліття. У 2025 році вже виконали понад 100 смертних вироків.