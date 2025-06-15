Сили оборони України уразили завод з виробництва БпЛА в російському Татарстані

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони 15 червня уразили завод з виробництва БпЛА в Єлабузі, що в російському Татарстані.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Раніше про вибухи в районі заводу «Алабуга» писали російські пабліки.
Цей обʼєкт ВПК росіяни використовують, щоб виготовляти, тестувати й запускати ударні безпілотні літальні апарати по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі.
Засоби ураження досягли району цілі. Результати атаки уточнюють.
- «Алабуга» — це особлива економічна зона в Російській Федерації, розташована в місті Єлабуга, Республіка Татарстан. Вона ще з кінця 2022 року співпрацює з Міністерством оборони і матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Ірану для локалізації виробництва ударних БпЛА. У 2024 році проти цієї зони США ввели санкції.