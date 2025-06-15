Сили оборони України уразили завод з виробництва БпЛА в російському Татарстані

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони 15 червня уразили завод з виробництва БпЛА в Єлабузі, що в російському Татарстані.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Раніше про вибухи в районі заводу «Алабуга» писали російські пабліки.

Цей обʼєкт ВПК росіяни використовують, щоб виготовляти, тестувати й запускати ударні безпілотні літальні апарати по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Засоби ураження досягли району цілі. Результати атаки уточнюють.