Агенти ГУР провели диверсію в Калінінграді. Без світла залишились обʼєкти російської армії

Агенти Головного управління розвідки Міноборони України підпалили електропідстанцію в російському Калінінграді, повністю знеструмивши район операції. Без світла залишилися обʼєкти російського військово-промислового комплексу та російської армії.
Про це повідомила Армія ТV із посиланням на джерела.
Операцію провели ще 14 червня, близько 4-ї ранку. Агенти української розвідки злили охолоджуючу рідину з силового трансформатора підстанції, а потім підпалили її.
Відтак спалахнула пожежа, яка суттєво пошкодила обʼєкт та знеструмила ворожі підприємства, розташовані неподалік. Збитки внаслідок диверсії становлять майже $5 мільйонів.
- Напередодні джерела «Бабеля» в розвідці інформували, що хакери ГУР паралізували роботу одного з найбільших інтернет-провайдерів у російському Сибіру «Оріон Телеком».