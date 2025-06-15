Новини

Агенти ГУР провели диверсію в Калінінграді. Без світла залишились обʼєкти російської армії

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Агенти Головного управління розвідки Міноборони України підпалили електропідстанцію в російському Калінінграді, повністю знеструмивши район операції. Без світла залишилися обʼєкти російського військово-промислового комплексу та російської армії.

Про це повідомила Армія ТV із посиланням на джерела.

Операцію провели ще 14 червня, близько 4-ї ранку. Агенти української розвідки злили охолоджуючу рідину з силового трансформатора підстанції, а потім підпалили її.

Відтак спалахнула пожежа, яка суттєво пошкодила обʼєкт та знеструмила ворожі підприємства, розташовані неподалік. Збитки внаслідок диверсії становлять майже $5 мільйонів.