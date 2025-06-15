Девід Бекхем отримав титул лицаря від британського короля

Колишній півзахисник збірної Англії та «Манчестер Юнайтед» Девід Бекхем дістав лицарське звання від британського монарха Чарльза ІІІ.

Про це повідомив британський уряд.

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Відтепер Бекхем носить титул сера, і звертатись до нього потрібно відповідно. А його дружина Вікторія тепер леді. Уряд Британії наголосив, що Бекхем «встановив безпрецедентні стандарти» для британських спортсменів у суспільному житті, зокрема завдяки благодійності.

«Приємно було провести час на королівській церемонії нагородження, надихаючи людей, які змінюють життя завдяки ініціативам у сфері екологічної освіти, традиційних ремесел та сталої архітектури», — зазначив Бекхем.

Девід Бекхем і король Чарльз ІІІ. Getty Images

Бекхем провів 115 матчів за збірну Англії, зокрема 59 як капітан команди. Він виграв чемпіонські титули у чотирьох країнах.