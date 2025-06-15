Девід Бекхем отримав титул лицаря від британського короля

Колишній півзахисник збірної Англії та «Манчестер Юнайтед» Девід Бекхем дістав лицарське звання від британського монарха Чарльза ІІІ.
Про це повідомив британський уряд.
Відтепер Бекхем носить титул сера, і звертатись до нього потрібно відповідно. А його дружина Вікторія тепер леді. Уряд Британії наголосив, що Бекхем «встановив безпрецедентні стандарти» для британських спортсменів у суспільному житті, зокрема завдяки благодійності.
«Приємно було провести час на королівській церемонії нагородження, надихаючи людей, які змінюють життя завдяки ініціативам у сфері екологічної освіти, традиційних ремесел та сталої архітектури», — зазначив Бекхем.
Бекхем провів 115 матчів за збірну Англії, зокрема 59 як капітан команди. Він виграв чемпіонські титули у чотирьох країнах.
- Девід і його дружина, ексспівачка гурту Spice Girls Вікторія — філантропи та одні з найбагатших людей Великої Британії, їхні статки оцінюють у £455 мільйонів. Після повномасштабного вторгнення вони підтримали Україну і пожертвували українським дітям мільйон фунтів. Також Девід — посол доброї волі ЮНІСЕФ, учасник кампанії Malaria No More й амбасадор Фонду британського короля Чарльза, де просуває освітні програми для молоді.