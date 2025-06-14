Як росіяни використають наступ на Дніпропетровщину. Огляд матеріалів іноземних медіа 13 червня

Росіяни вперше від початку повномасштабного вторгнення зайшли на територію Дніпропетровської області, повідомляють The New York Times із посиланням на трьох українських офіцерів, які воюють у регіоні. Також вони посилаються на карту вашингтонського Інституту вивчення війни ― останнє оновлення свідчить, що окупанти утримують маленьку ділянку на території області.

Ідеться про територію на кілька лісосмуг, без жодних населених пунктів, стверджують NYT українські військові. Щоб дістатись області, росіяни понад рік дуже повільно і з великими втратами наступали ― спочатку за принципом мʼясних штурмів, потім невеликими мобільними групами, які під обстрілами Сил оборони намагались проскочити до найближчої посадки чи будівлі.

Про поступове просування окупантів у бік Дніпропетровщини свідчить і зміна розташування одного з польових шпиталів 33 ОмБР, пише видання. З минулої осені медикам довелось переїжджати чотири рази ― щоразу далі на захід. Наприкінці минулого року вони перемістились у село Новопавлівка на Дніпропетровщині ― на межі з Донеччиною. Зараз вони ще далі, а ворог намагатиметься насамперед захопити Новопавлівку, стверджують українські бійці. Село розташоване на висоті, захопивши яку росіяни могли б розвинути наступ у напрямку селища Межова.

Утім, захоплювати регіон, принаймні зараз, окупанти не планують. Захоплення частини Дніпропетровщини повинно здебільшого психологічно вплинути на українців і, можливо, додати ваги переговорним позиціям росіян у майбутньому. Та основна мета маневру ― зробити легшим наступ на Покровськ. Це місто росіяни намагаються захопити вже понад рік ― і досі жодного успіху в цьому не мають, пише видання.

Це лише частина огляду. Продовження доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.