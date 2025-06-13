Журналісти Bihus.Info звернулися до Ради та НАЗК — кажуть про тиск з боку нардепа Гончаренка

Журналісти Bihus.Info звернулися до комітету Верховної Ради з питань свободи слова, а також до комітету Верховної Ради з етики через заяви народного депутата Олексія Гончаренка.

Про це йдеться в повідомленні проєкту.

Також журналісти написали заяву до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо конфлікту інтересів.

«Бо писати запити до наших рекламодавців і донорів від імені громадянина України ті від імені народного депутата — це все ж трохи різне», — зазначили журналісти.

Водночас сам Гончаренко заявив, що отримав відповідь від «Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні» (EUACI) про виділені проєкту Bihus.Info кошти. За його словами, Бігсу у 2020–2024 роках начебто надали €550 000.

«Денис за гроші європейців робить сюжети, в яких порушуються журналістські стандарти, використовується нецензурна лексика щодо виборних осіб, ведеться оперативне спостереження (!) за іншими особами — і все це на кошти наших друзів з Європи. Я вважаю, що вони просто не бачили, на що дають гроші», — написав він.

Конфлікт Bihus.Info та Олексія Гончаренка

12 травня Bihus.Info опублікували сюжет про Гончаренка, у якому звинуватили депутата в «хайпожерстві», а також у «гречкосійстві», маючи на увазі відкриття «Гончаренко-центрів».

Журналісти також навели інформацію від руху «ЧЕСНО», що одним з донорів цих центрів є підприємець Олег Бахматюк, якому у 2022 повідомили про підозру в хабарництві.

Після цього Гончаренко звернувся до редакції розслідувального проєкту Bihus.Info з проханням надати інформацію про його фінансування. У відповідь засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що такий запит можна трактувати як тиск на медіа.

Згодом Гончаренко написав листа директору платформи психологічної підтримки «Розмова» — реклама платформи була у відео журналістів, де фігурував нардеп. У листі він запитував, чи погоджували вони вихід такого відео та чи поділяє платформа думку журналістів про Гончаренка.